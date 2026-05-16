Mulher é morta a tiros no bairro Gilson Carone em Cachoeiro
A vítima apresentava três ferimentos, sendo um na axila esquerda, um na axila direita e outro no queixo.
Nesta sexta-feira (15), uma mulher identificada como Flaviana Granzieiri morreu após ser baleada no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim. O caso mobilizou equipes policiais e causou comoção entre moradores da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações da ocorrência, familiares levaram a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento do Marbrasa. No local, o médico Vitor Araújo Goulart, CRM/ES 15.486, informou que Flaviana deu entrada em parada cardiorrespiratória, associada a hemorragia causada por perfurações de arma de fogo.
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A vítima apresentava três ferimentos, sendo um na axila esquerda, um na axila direita e outro no queixo. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica, Flaviana não resistiu e morreu na unidade.
De acordo com relatos de familiares, o principal suspeito do homicídio seria Paulo César de Almeida Junior, filho do companheiro da vítima. O crime aconteceu nas proximidades do supermercado Matielo, na rua Elza de Souza Machado, no bairro Gilson Carone.
As informações iniciais apontam que o suspeito fugiu após os disparos. Até o momento, ele não havia sido localizado. O caso segue sob investigação das autoridades policiais.
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