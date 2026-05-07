Empresa abre vagas de emprego em várias cidades do ES; veja como se cadastrar

Empresa, Lippaus, do sul do Espírito Santo abriu novas vagas de emprego para diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam cargos em logística, transporte, vendas e serviços operacionais, com vagas disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim, Alegre e Iúna.

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Entre as funções ofertadas estão motorista de caminhão, vendedor, ajudante, ajudante vespertino e coordenador de logística. Além disso, as empresas oferecem benefícios como vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, convênio farmácia, vale transporte, day off e licença paternidade estendida.

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As vagas

Para a vaga de motorista de caminhão em Cachoeiro de Itapemirim, os candidatos precisam possuir CNH categoria D, ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na função. Nesse sentido, a empresa também oferece premiação mensal, cesta básica e Total Pass.

Já as vagas para vendedor em Alegre e Iúna exigem ensino médio completo, CNH A definitiva e experiência em vendas. A remuneração inclui salário compatível com o mercado e ganhos variáveis, além dos benefícios corporativos.

No setor operacional, as oportunidades para ajudante e ajudante vespertino, em Cachoeiro de Itapemirim, buscam candidatos maiores de 18 anos. O ensino médio completo aparece como requisito desejável. Além disso, os cargos contam com benefícios como cesta básica, premiação trimestral e plano de saúde.

Outra oportunidade disponível é para coordenador de logística. A função exige ensino superior completo, experiência comprovada em logística de distribuição e conhecimento em roteirização, controle de estoque, gestão de frota e sistemas ERP/WMS. Além disso, a vaga pede habilidade em liderança e tomada de decisão.

Lippaus

As oportunidades foram divulgadas pela empresa Lippaus Distribuição. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (27) 99650-4228. Já para a vaga de coordenador de logística, o envio de currículo deve ser feito pelo e-mail [email protected], com o assunto “Coordenador de Logística”.