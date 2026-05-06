Quer trabalhar? Mutirão em Cachoeiro oferece vagas e orientação

O Senac realiza neste sábado (9) um Mutirão de Empregos em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e instituições locais. A ação acontecerá das 9h às 12h, na unidade localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 253, no bairro Santo Antônio.

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A iniciativa integra o Programa Emprega Senac e busca aproximar trabalhadores das empresas que oferecem vagas em diferentes áreas. Além disso, o evento pretende facilitar o acesso dos candidatos ao mercado de trabalho em um único espaço.

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Durante a programação, equipes da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) também prestarão atendimento aos participantes. O público poderá receber encaminhamento para vagas disponíveis em todo o município, bem como orientações sobre postura profissional e elaboração de currículo.

O evento terá entrada gratuita. No entanto, os organizadores orientam os interessados a preencherem previamente o formulário de inscrição para agilizar o atendimento. Além disso, será necessário apresentar documentos pessoais e, de preferência, levar o currículo impresso.