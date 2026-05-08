Empresário e médico disputam título de Cachoeirense Ausente

O empresário Edmar Mothé e o médico cirurgião plástico José Horácio Costa Aboudib disputarão o título de Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2026, em Cachoeiro de Itapemirim. A homenagem reconhece cidadãos nascidos no município que, mesmo vivendo fora da cidade, ajudam a fortalecer e divulgar o nome de Cachoeiro em nível regional, nacional e internacional.

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A Prefeitura de Cachoeiro entregará o título em junho, durante a programação oficial da Festa de Cachoeiro. Entretanto, a escolha do homenageado ocorrerá antes, em votação secreta conduzida por uma comissão municipal.

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Familiares e amigos dos candidatos formalizaram as inscrições dentro do prazo estipulado pela prefeitura, encerrado nesta quarta-feira (6). Além disso, os responsáveis apresentaram os currículos dos indicados para avaliação da comissão organizadora.

Edmar Mothé

Entre os nomes indicados, Edmar Mothé ganhou destaque no setor empresarial ao fundar a Bio Mundo. Atualmente, ele lidera uma das principais redes brasileiras voltadas ao segmento de produtos naturais e bem-estar. Ao longo da trajetória, consolidou a marca com atuação nacional, focando em empreendedorismo, inovação e expansão sustentável dos negócios.

José Horácio Costa

Já o médico cirurgião plástico José Horácio Costa Aboudib construiu carreira sólida na área da saúde. Com atuação em importantes centros urbanos, sobretudo em São Paulo, ele se tornou referência na especialidade. Além disso, acumula experiência em procedimentos estéticos e reconstrutivos, sendo reconhecido pelo compromisso com a ética profissional e pela excelência técnica.

A eleição

A eleição acontecerá na próxima segunda-feira (11), das 13h às 16h, no Auditório Marília Mignoni, localizado no Palácio Bernardino Monteiro. Logo após o encerramento da votação, a comissão realizará a apuração e divulgará imediatamente o resultado oficial.