Empresário Edmar Mothé é eleito Cachoeirense Ausente Nº 1

O empresário Edmar Mothé foi eleito o Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2026, após votação realizada nesta segunda-feira (11), no Auditório Marília Mignoni, do Palácio Bernardino Monteiro.

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Edmar superou o médico cirurgião plástico, José Horácio Costa Aboudib. A eleição seguiu rigorosamente o decreto Nº 24.451/2014, que regulamenta a Lei Municipal Nº 6.960/2014, referente à entrega de homenagens e honrarias em Cachoeiro de Itapemirim.

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Edmar Mothé atualmente reside em Brasilia e se destaca como empresário e fundador da Bio Mundo, consolidando-se como uma das principais referências no setor de produtos naturais e bem-estar no Brasil. À frente da empresa, construiu uma rede com presença nacional e atuação expressiva no mercado, pautando sua trajetória no empreendedorismo, na inovação e na expansão de negócios sustentáveis.

O recém-eleito será recebido com honras em junho, durante a programação da tradicional Festa de Cachoeiro. O título de Cachoeirense Ausente Nº 1 foi criado pelo jornalista, advogado e poeta Newton Braga (1911-1962) e é concedido anualmente a um cidadão natural de Cachoeiro que se destaca profissionalmente em outras cidades.

Com a eleição, Edmar Mothé junta-se a um seleto grupo de cachoeirenses ilustres que, apesar de viverem fora, mantêm um forte vínculo com a cidade natal e continuam a representar com orgulho o nome de Cachoeiro de Itapemirim.

“É com muita alegria que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizou mais uma edição da eleição do Cachoeirense Ausente, uma tradição tão importante para a nossa cidade e que valoriza aqueles que levam o nome de Cachoeiro com orgulho por onde passam. Neste ano, temos a honra de conceder o título ao empresário Edmar Mothé, reconhecendo sua trajetória, contribuição e o carinho que mantém por suas raízes, pelo Estrela doNorte. Esse momento reforça a conexão entre Cachoeiro e seus filhos que ajudam a construir a história do município mesmo estando fora”, disse o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim.