Empresas anunciam oportunidades de trabalho no Sul do ES
Duas empresas anunciaram novas vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades contemplam os setores industrial e pedagógico, com processos seletivos já em andamento. Os candidatos podem enviar currículo diretamente pelos contatos informados pelas empresas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Itamil está com vaga aberta para operador CNC em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa exige experiência mínima de seis meses na função e ensino médio completo. Candidatos com ensino técnico terão diferencial no processo seletivo.
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Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte e alimentação. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] com o assunto “Operador CNC”.
Já a Microlins Cachoeiro abriu vaga para educador(a) no setor pedagógico. A oportunidade busca profissionais com ensino superior completo ou em andamento. A instituição também procura candidatos com boa comunicação, didática, organização e disponibilidade de horário.
A vaga exige perfil proativo, iniciativa e conhecimento em Pacote Office. A empresa valoriza profissionais que gostem de ensinar e trabalhar com pessoas.
Os interessados podem enviar currículo diretamente pelo WhatsApp (28) 99969-7870. A Microlins Cachoeiro também destaca que busca profissionais interessados em crescimento profissional e desenvolvimento de carreira.
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