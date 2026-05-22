Enem 2026 terá inscrição automática para alunos da rede pública

Estudantes do último ano do Ensino Médio e demais interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem se preparar para uma edição marcada por mudanças voltadas à ampliação do acesso, da inclusão e da participação no exame.

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O edital da nova edição foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), nesta sexta-feira (22), trazendo novidades que impactam diretamente milhões de participantes em todo o País. Entre as informações divulgadas estão o período de inscrições, que ocorrerá entre os dias 25 de maio e 5 de junho, exclusivamente pela Página do Participante, e as datas de aplicação das provas, marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal. Além do valor da taxa de inscrição em R$ 85 para participantes não isentos.

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Entre as principais mudanças deste ano destaca-se a inscrição automática para estudantes concluintes do Ensino Médio das Redes Públicas de Ensino. A medida busca facilitar o acesso ao exame e ampliar a participação dos jovens.

O procedimento será realizado com base nos dados enviados pelas redes de ensino ao MEC, reduzindo etapas do processo para os estudantes. Mesmo com a inscrição pré-preenchida, os participantes deverão acessar a Página do Participante para confirmar a inscrição e complementar informações, como a escolha da língua estrangeira, o município de realização da prova e a necessidade de atendimento especializado, se for o caso.

A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, frisou que as mudanças representam um avanço importante para ampliar a participação dos estudantes no exame.

“As novas medidas tornam o Enem mais acessível, inclusivo e próximo da realidade dos estudantes da Rede Pública de Ensino. A inscrição automática e a ampliação dos locais de prova ajudam a reduzir barreiras e fortalecem as oportunidades de acesso ao Ensino Superior”, afirmou.

Outra mudança importante desta edição é a ampliação dos locais de aplicação das provas. A expectativa do Inep é chegar a aproximadamente 10 mil escolas aplicadoras em todo o Brasil. A proposta é que cerca de 80% dos concluintes da Rede Pública de Ensino realizem o exame na própria escola em que estudam, medida que busca reduzir deslocamentos e proporcionar mais comodidade aos estudantes. Para os casos em que for necessário realizar a prova em outro município, o MEC também estuda alternativas de apoio logístico para o transporte entre cidades.

O edital também reforça as ações de inclusão e acessibilidade do exame. Participantes que necessitam de atendimento especializado poderão solicitar recursos como videoprova em Libras, leitor de tela, provas ampliadas, auxílio para leitura e transcrição, além de tempo adicional. O atendimento contempla pessoas com deficiência, transtornos funcionais específicos, estudantes em classe hospitalar, lactantes, idosos, gestantes e participantes com outras condições específicas de saúde.

Além disso, os estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia que concluírem o Ensino Médio em 2026 e comparecerem aos dois dias de aplicação do Enem receberão um incentivo adicional de R$ 200. O valor será depositado na mesma conta utilizada para o recebimento das parcelas do programa, após a confirmação da conclusão da etapa de ensino.

O Enem 2026 também mantém a possibilidade de certificação de conclusão do Ensino Médio para participantes maiores de 18 anos. Para utilizar o exame com essa finalidade, o interessado deverá indicar essa opção no momento da inscrição.