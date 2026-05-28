ES realiza etapa estadual da Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável

A construção coletiva de propostas para políticas públicas voltadas aos povos do Campo, das Águas e das Florestas marcou a Etapa Estadual Espírito Santo da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (3ª CNDRSS). O encontro ocorreu no início desta semana (1º), em Vitória, reunindo cerca de 150 representantes eleitos nos sete territórios capixabas: Caparaó, Juparanã, Montanhas e Águas, Norte, Sul Capixaba, Sul Litorâneo e Terras do Rio Doce. Na ocasião, foram eleitas as propostas e definida a delegação que representará o Estado na etapa nacional, prevista para março de 2026, em Brasília.

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A conferência, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf), reafirma a retomada dos espaços institucionais de participação social no país. O objetivo é fortalecer o diálogo entre Estado e sociedade na formulação de políticas públicas voltadas aos territórios rurais.

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Segundo o superintendente do MDA no Espírito Santo, Laércio Nochang, o governo federal ampliou de forma significativa os investimentos, o crédito e o fomento destinados à agricultura familiar, além de fortalecer a inclusão produtiva de povos e comunidades tradicionais. Ele destacou que a reativação de conselhos e comissões e a realização de conferências garantem que essas políticas avancem alinhadas às realidades dos territórios.

“O presidente Lula retomou organismos fundamentais para a democracia e a participação popular. Além de recriar o MDA, o governo federal reativou conselhos importantes, como o Condraf, que fortalecem a escuta ativa da população e possibilitam a retomada de conferências como essa que são fundamentais orientar políticas públicas para o campo . ” afirmou Nochang.

Propostas e delegação capixaba

A etapa estadual consolidou as propostas que serão levadas à etapa nacional e elegeu 32 delegados titulares (26 da sociedade civil e 6 do poder público) e 10 suplentes. A composição seguiu os critérios estabelecidos pelos regimentos da conferência, assegurando participação mínima de 50% de mulheres, e cotas para juventude e povos e comunidades tradicionais

As conferências territoriais capixabas, realizadas entre outubro e novembro deste ano, produziram cerca de 200 propostas distribuídas em cinco eixos temáticos: mudanças climáticas; transformação agroecológica dos sistemas alimentares; reforma agrária e direito à terra e ao território; cidadania e bem viver; e participação social e governança. Após debate na etapa estadual, 30 propostas foram selecionadas para a etapa nacional.

Participação e Organização

A abertura da conferência no Espírito Santo foi conduzida pelo superintendente do MDA, Laércio Nochang, com a presença da superintendente do Incra/ES, Penha Lopes; do superintendente da Conab/ES, Leilson Arruda; e do subsecretário estadual de Agricultura Familiar, Rogério Favoretti. A vereadora de Alegre/ES, Renata Alves, representou o poder legislativo municipal os territórios.

Também participaram prefeituras municipais, servidoras e servidores do Incaper, IDAF, Banco do Nordeste, UFES, IFES, representantes de Escolas Família Agrícola (EFAs), Sindicatos de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais (STRs), comissões, associações, coletivos e cooperativas da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais quilombolas e indígenas e movimentos sociais como MST, MPA e MAB.

A etapa estadual foi organizada pela Superintendência Federal do MDA no Espírito Santo, com convocação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável do Espírito Santo (CEDRSS-ES), recursos de emenda parlamentar do senador Fabiano Contarato e apoio do Sistema OCB. A organização e articulação envolveu comissões territoriais e estadual, com participação de entidades da agricultura familiar, instituições públicas e movimentos sociais .

Homenagem ao estudante Kauã de Mata Souza

O MDA, por meio da Superintendência Federal de Desenvolvimento Agrário do Espírito Santo, divulgou nota de pesar pelo falecimento no último domingo (30) de Kauã de Mata Souza (16 anos), delegado eleito para a Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidária do Espírito Santo. Estudante da EFA Jacyra de Paula Miniguite, em Barra de São Francisco no Território Norte Capixaba, ele foi uma das vozes da juventude rural no processo de construção das propostas territoriais.

Kauã foi vítima de um acidente ao pilotar uma bicicleta elétrica, desviar de um carro e colidir em um muro. Ele sofreu traumatismo craniano e faleceu após nove dias internado em um hospital do seu município, gerando grande comoção entre familiares, escola, comunidade e toda as delegações dos territórios.

Durante a conferência, a educadora Rhayza Vieira, monitora de Kauã prestou homenagem ao jovem destacando sua participação ativa e seu despertar para o compromisso com pautas de justiça social no campo.

“Meses atrás, lá em Nova Venécia, estávamos lado a lado construindo propostas, sonhando com caminhos mais justos e mais coletivos… Um jovem ativista que estava só começando a descobrir o poder da própria voz”, contou emocionada.

A professora relembrou o entusiasmo de Kauã com a participação na conferência e os sonhos e propósitos deixados por ele.