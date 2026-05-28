Agricultura familiar ganha pavilhão exclusivo na Feira dos Municípios

A agricultura familiar capixaba fará história na edição 2026 da Feira dos Municípios do Espírito Santo. Pela primeira vez, o evento contará com um pavilhão exclusivo dedicado à Agricultura Familiar e à força de quem produz alimentos no campo.

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A abertura oficial do Pavilhão da Agricultura Familiar Capixaba será nesta quinta-feira (28), às 18 horas, no Pavilhão de Carapina, na Serra, durante a programação da Feira dos Municípios do Espírito Santo 2026. A iniciativa é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), por meio da Superintendência Federal do Desenvolvimento Agrário no Espírito Santo (SFDA-ES).

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A cerimônia contará com a presença da superintendente nacional do Desenvolvimento Agrário do MDA, Patrícia Apolinário, além de movimentos sociais, organizações do campo, representantes de cooperativas, associações, povos e comunidades tradicionais, agricultoras e agricultores familiares de diversos territórios do Espírito Santo.

Para o superintendente federal do Desenvolvimento Agrário no Espírito Santo, Laércio Nochang, o espaço representa um marco para o reconhecimento da agricultura familiar capixaba.

“O Pavilhão da Agricultura Familiar simboliza o reconhecimento da força de quem produz alimentos, gera renda, preserva tradições e movimenta a economia dos territórios rurais. É um espaço de valorização das famílias agricultoras e das políticas públicas que fortalecem o desenvolvimento rural no Espírito Santo”, destaca.

Coordenado pelo chefe de Articulação do MDA no Espírito Santo, Girley Vieira, o pavilhão reunirá agricultoras e agricultores familiares, comunidades tradicionais quilombolas, povos indígenas, mulheres camponesas, juventude rural, famílias assentadas da reforma agrária, do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), entre outras beneficiárias de políticas públicas do Governo Federal executadas pelo MDA.

O espaço também dará visibilidade às ações de fortalecimento produtivo, inclusão social e reconstrução das condições de vida nos territórios impactados pelo desastre socioambiental na Bacia do Rio Doce, reafirmando o compromisso do Governo Federal com a reparação, a justiça social e o desenvolvimento rural sustentável.

Mais que um espaço de comercialização, o pavilhão foi concebido como um ambiente de integração entre campo e cidade, promovendo encontros de culturas, saberes, tradições e oportunidades. Durante toda a programação da feira, os visitantes poderão conhecer e adquirir produtos da agricultura familiar capixaba, como cafés especiais, pimenta-do-reino, alimentos agroindustrializados, agroecológicos, hortaliças, artesanato, sementes crioulas, cachaças artesanais e diversos outros produtos produzidos pelas famílias do campo.

Além da comercialização, o espaço contará com experiências culturais, educativas e interativas, valorizando histórias de vida, inovação, conservação da água e do solo, sustentabilidade e os saberes tradicionais presentes nos territórios rurais capixabas.

O Pavilhão da Agricultura Familiar reafirma o papel estratégico das políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia, da soberania alimentar e do desenvolvimento rural sustentável, aproximando a população urbana de quem planta, colhe e leva alimento para a mesa das famílias brasileiras.

Informações

Abertura oficial Feira dos Municípios