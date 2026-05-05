ES sedia encontro internacional sobre IA nos parlamentos

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai sediar um evento importante sobre aprimoramento e inovação parlamentar com troca de experiências internacionais entre vários países. Trata-se do “LegisTech: Modernização dos Parlamentos Descentralizados e Subnacionais”, que será realizado nos dias 14 e 15 de maio. A iniciativa é da Ales e da Bússola Tech, laboratório compartilhado de ideias e pesquisas sobre modernização no Legislativo.

Em sua segunda edição, o objetivo é aprofundar o diálogo internacional sobre a modernização legislativa em parlamentos descentralizados e subnacionais. A programação está organizada em formato de painéis com a apresentação de experiências e projetos digitais de parlamentos de diferentes países.

Entre os temas que serão discutidos estão processo legislativo digital, estratégias de inteligência artificial, estruturação de dados parlamentares e automação de processos. Também serão apresentados estudos comparados do Brasil, Canadá, Austrália, Alemanha, Argentina, Portugal, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos da América.

Segundo o diretor de Transparência, Inovação e Projetos Especiais da Ales, Marcos Pontes de Aquino, o evento será uma oportunidade rica de troca de experiências. “A troca de experiências é fundamental. A inteligência artificial está sendo discutida e implementada por parlamentos em várias partes do mundo. Conhecer essas iniciativas nos ajuda a identificar boas práticas, evitar erros, aperfeiçoar nossos projetos e acelerar soluções que realmente façam sentido para a realidade da Ales”.

As inscrições para participação presencial não estão disponíveis ao público em geral. Representantes de parlamentos interessados em participar podem entrar em contato com a Bússola Tech e com a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por meio do telefone (27) 3182-2227, para mais informações.

IA.LES

O evento faz parte da agenda estratégica da Ales de modernização institucional e está vinculado ao Programa de Inovação em Inteligência Artificial (IA.LES), instituído pela Mesa Diretora por meio do Ato 6.678/2025.

Durante o evento, representantes da Casa apresentarão três ferramentas do Programa IA.LES, demonstrando como a inteligência artificial será utilizada enquanto instrumento de apoio ao trabalho legislativo e de ampliação do acesso da população às informações públicas.

A primeira ferramenta é o “Ales Explica”, voltada à geração de resumos de leis e proposições em linguagem simples, clara e acessível, permitindo que o cidadão compreenda melhor o conteúdo das normas e matérias em tramitação, sem prejuízo da consulta ao texto oficial.

Outro recurso é o “IA.LES Vídeos”, plataforma destinada à transcrição e organização de conteúdos audiovisuais da atividade legislativa, facilitando a pesquisa, a consulta e o acesso a informações produzidas em sessões, reuniões, audiências e demais eventos institucionais.

Por último, também foi desenvolvido o “IA.LES Agentes”, conjunto de agentes de inteligência artificial voltados ao apoio técnico das atividades legislativas, com funcionalidades para auxiliar na elaboração de proposições, revisão de técnica legislativa e produção de despachos iniciais para encaminhamento às comissões temáticas.

Sobre as ferramentas, Marcos Aquino destacou os benefícios para a instituição e para os usuários. “No campo legislativo, por exemplo, esses recursos ajudam a dar mais agilidade, padronização e qualidade ao trabalho parlamentar e técnico. Para o cidadão, um dos principais ganhos será a melhoria da comunicação com a Assembleia”.

Essas ferramentas não substituem a atuação técnica, jurídica e parlamentar, mas funcionam como instrumentos de apoio à produtividade e à padronização de procedimentos.