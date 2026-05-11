Espetáculo “Calunga” leva cultura gratuita a Guaçuí

A cidade de Guaçuí recebe nesta segunda-feira (11) a circulação do espetáculo infantil “Calunga: A Princesa que Virou Boneca”, da Companhia Mais Um Ponto, Mais Um Conto. Reconhecida nacionalmente, a obra retorna ao município após conquistar oito premiações no Festival Nacional de Teatro de Guaçuí, incluindo o prêmio de Melhor Espetáculo para Infância e Juventude.

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Criado com recursos da Lei Paulo Gustavo, o espetáculo aborda temas como coragem, amizade, pertencimento e ancestralidade. A montagem aproxima o público infantil de referências da cultura negra. Além disso, também é possível se aproximar das tradições populares brasileiras por meio de uma narrativa sensível e educativa.

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A história acompanha Calunga, uma princesa destemida que descobre o verdadeiro significado de seus dons. Contudo, um acontecimento inesperado muda completamente seu destino e a transforma em boneca para cumprir sua missão. Durante a apresentação, a companhia utiliza oralidade, dança, dramatização, manipulação de bonecos, música e projeções para construir uma experiência lúdica e imersiva para crianças e famílias.

Mais cultura

Além da peça teatral, o projeto também promove em Guaçuí a oficina gratuita “Boneca Abayomi: Afeto, Cultura e Identidade”. A atividade será voltada para meninas de 6 a 12 anos e propõe uma vivência educativa por meio da criação artesanal das tradicionais bonecas Abayomi, confeccionadas com retalhos de tecido e sem costura.

A oficina ainda reforça valores ligados à criatividade, autoestima, diversidade cultural e pertencimento. Criada pela artesã maranhense Lena Martins, a boneca Abayomi se tornou símbolo de afeto e valorização das identidades negras.

A criadora do espetáculo, Eliane Correia, destacou que a proposta nasceu da necessidade de ampliar referências positivas para crianças negras. Segundo ela, o projeto busca mostrar que também existem princesas negras protagonistas e histórias marcadas por luta, resistência e conquistas.

Além disso, a origem da personagem dialoga diretamente com elementos simbólicos do Maracatu e do Congo capixaba. Isso fortalece a conexão com as heranças africanas presentes no Espírito Santo.

O projeto conta com recursos do Edital de Seleção de Projetos nº 19/2024 – Culturas para Infâncias, realizado por meio do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. Também conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

Oficina “Boneca Abayomi: Afeto, Cultura e Identidade”

11/05

8h às 12h

Rua José Beato Sala 101, nº 144, Centro, Guaçuí – ES

Público: meninas de 6 a 12 anos

Gratuita

Espetáculo “Calunga: A Princesa que Virou Boneca”

11/05

14h

Teatro Fernando Torres – Av. Gov. Lacerda de Aguiar, s/n, Centro, Guaçuí – ES

Gratuito

Inscrições para oficina: https://forms.gle/URNvHUGjQ28w5Ste9