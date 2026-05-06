Espírito Santo terá maio mais quente que o normal, segundo Climatempo
Nos próximos dias, a tendência aponta para predomínio de sol e pouca nebulosidade.
Maio terá previsão de temperaturas acima da média no Espírito Santo. Nesse sentido, os capixabas devem enfrentar dias mais quentes do que o habitual para esta época do ano. Isso porque, segundo análise do Climatempo, o aquecimento anormal das águas dos oceanos Pacífico e Atlântico dificulta a chegada de massas de ar frio ao Sudeste.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o órgão, as águas mais aquecidas ao redor da América do Sul favorecem a atuação de um sistema de alta pressão sobre o Brasil. Na prática, esse bloqueio atmosférico impede o avanço das frentes frias que normalmente provocam queda nas temperaturas durante o outono.
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Enquanto estados do Sul, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ainda devem sentir a passagem de sistemas frontais, o Espírito Santo terá pouca influência dessas mudanças. Com isso, o estado tende a registrar temperaturas acima ou ligeiramente acima da média histórica de maio.
Inverno com menos frio
O relatório meteorológico destaca ainda que o cenário climático reduz a permanência do ar frio no Sudeste. Apesar de o Espírito Santo não estar entre as áreas mais afetadas pela onda de calor prevista para partes de Minas Gerais e do interior paulista, a sensação será de um outono menos intenso.
Desse modo, nos próximos dias, a tendência aponta para predomínio de sol e pouca nebulosidade. Além disso, as manhãs podem apresentar temperaturas mais amenas, porém as tardes continuarão abafadas. A redução das frentes frias também diminui as chances de chuvas mais expressivas no estado.
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