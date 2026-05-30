Espírito Santo terá sábado de sol e chance de chuva isolada

O sábado (30) será marcado por tempo firme em grande parte do Espírito Santo. Conforme a previsão meteorológica, o ar seco associado a um sistema de alta pressão mantém o predomínio de poucas nuvens e favorece a abertura do tempo em todas as regiões capixabas. Contudo, não está descartada a possibilidade de chuva isolada em pontos específicos do estado ao longo do dia.

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Além disso, as temperaturas mínimas continuam em queda, principalmente nas áreas de maior altitude. O vento sopra de fraco a moderado no litoral capixaba, sobretudo entre a Grande Vitória e o Nordeste do estado.

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Na Grande Vitória, a previsão indica poucas nuvens e tempo aberto durante o sábado. A temperatura mínima será de 19 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 30 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 20 °C e 29 °C.

Já na Região Sul, o cenário também será de poucas nuvens e tempo estável. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 19 °C e 32 °C. Nas regiões altas do Sul capixaba, os termômetros variam de 16 °C a 25 °C.

Na Região Serrana, o sábado começa com temperaturas mais baixas. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 18 °C e a máxima de 28 °C. Já nas áreas altas, a variação fica entre 16 °C e 27 °C.

Enquanto isso, a Região Norte terá temperaturas entre 21 °C e 32 °C, com predomínio de poucas nuvens. Na Região Noroeste, os termômetros variam entre 20 °C e 32 °C nas áreas menos elevadas. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima prevista é de 19 °C, com máxima de 29 °C.

Por fim, a Região Nordeste também terá poucas nuvens e vento moderado no litoral. As temperaturas ficam entre 20 °C e 31 °C. Apesar do tempo firme predominante, a previsão aponta chance de chuva rápida e isolada em alguns pontos do estado devido à circulação de umidade no litoral capixaba.