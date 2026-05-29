Espírito Santo terá sexta-feira de sol e temperaturas amenas

A instabilidade perde força no Espírito Santo nesta sexta-feira (29). O tempo deve seguir firme em todas as regiões do estado, com variação de nuvens durante o início do dia e predomínio de sol nos demais períodos. Além disso, não há previsão de chuva.

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As temperaturas permanecem amenas em boa parte do território capixaba. No litoral, o vento sopra com intensidade fraca a moderada, o que contribui para a sensação de clima mais agradável ao longo do dia.

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Na Grande Vitória, o céu terá variação de nuvens, mas sem expectativa de chuva. Os termômetros variam entre 19 °C e 30 °C. Em Vitória, a mínima também será de 19 °C, com máxima de 30 °C.

Na Região Sul, o tempo segue estável durante toda a sexta-feira. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 18 °C e 32 °C. Já nas áreas altas, os termômetros registram mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, o cenário será semelhante, com presença de nuvens e tempo seco. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 16 °C e a máxima de 29 °C. Nas regiões mais altas, as temperaturas ficam entre 17 °C e 27 °C.

No Norte do Espírito Santo, a previsão indica variação de nuvens e ausência de chuva. As temperaturas oscilam entre 19 °C e 31 °C.

Na Região Noroeste, o tempo também permanece firme. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 20 °C, com máxima de 32 °C. Já em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 18 °C e 29 °C.

A Região Nordeste terá variação de nuvens ao longo do dia e não deve registrar chuva. O vento sopra de forma moderada no litoral, enquanto as temperaturas variam entre 20 °C e 30 °C.