Estudantes de Alegre vão às ruas por trânsito mais seguro

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio EEEFM Professor Pedro Simão promoveu uma passeata de conscientização do Maio Amarelo no município de Alegre. A ação ocorreu no dia 14 de maio e mobilizou estudantes, professores e a comunidade com a mensagem: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

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A iniciativa teve como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. Além disso, a escola buscou incentivar atitudes de respeito, responsabilidade, empatia e valorização da vida, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a construção de um trânsito mais humano.

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Durante a atividade, os estudantes participaram ativamente da mobilização. A passeata levou a campanha para além dos muros da escola e fortaleceu a interação entre os alunos e a comunidade. Com isso, a ação ampliou o debate sobre segurança no trânsito e destacou o papel da educação na formação cidadã.

A diretora da unidade, Lucy Sader de Souza, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento dos estudantes. Segundo ela, a ação representou um compromisso da escola com a formação de cidadãos conscientes e responsáveis.

“Este momento representa muito mais do que uma passeata. Representa o compromisso da nossa escola com a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e humanos. Ver nossos estudantes levando uma mensagem de conscientização e valorização da vida para a comunidade mostra a importância da educação além da sala de aula”, afirmou a diretora.

Lucy também ressaltou que pequenas atitudes podem salvar vidas no trânsito. Ela ainda agradeceu o apoio do Instituto Salomão e do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, representado por Givaldo Vieira.

A ação envolveu todas as disciplinas da escola e contribuiu para o fortalecimento do protagonismo estudantil, da participação coletiva e do trabalho em equipe. Além disso, os estudantes desenvolveram práticas de cooperação, responsabilidade e comunicação durante a atividade.

A aluna Natthy Nunes dos Santos Martins, da 3ª série do Ensino Médio, afirmou que participar da passeata foi uma experiência marcante. Segundo ela, os estudantes compreenderam que o trânsito seguro depende das atitudes de cada cidadão.

“Foi um momento de conscientização, união e responsabilidade, onde pudemos levar uma mensagem de respeito e valorização da vida para a comunidade. Além disso, percebemos que nós, estudantes, também podemos contribuir para construir um trânsito mais humano e seguro”, destacou.