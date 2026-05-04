Evento gratuito oferece soluções financeiras para impulsionar negócios no ES

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES) recebe, no dia 20 de maio, a Rodada de Crédito do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), com atendimento gratuito e orientação personalizada para empreendedores que querem entender, na prática, como acessar linhas de financiamento para seus negócios. O evento será realizado das 8h às 12h, no 3º andar da sede da FINDES, em Vitória, e contará com atendimento gratuito e personalizado por correspondentes bancários. Inscreva-se!

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A ação conta com a parceria do Sebrae/ES e com o apoio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da FINDES, que atua na orientação aos empresários sobre as opções disponíveis e no suporte ao acesso às linhas de financiamento, como capital de giro automático e o Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

Desde 2024, a FINDES também atua como correspondente bancário do Bandes, ampliando o acesso das indústrias capixabas a soluções financeiras de forma mais ágil e orientada. Para o presidente da Federação, Paulo Baraona, iniciativas como essa colaboram para o bom ambiente de negócios do Estado e para a competitividade das empresas.

“A FINDES tem o compromisso de apoiar o crescimento da indústria capixaba. A atuação como correspondente do BANDES fortalece esse papel, ao facilitar o acesso ao crédito e garantir uma orientação mais próxima e alinhada às necessidades das empresas”, ressalta.

Empresários interessados em participar do evento poderão garantir vaga e acessar orientações práticas sobre financiamento e desenvolvimento dos seus negócios. As inscrições estão disponíveis nesse link: https://findes.online/rodadadecreditobandes