Ex-governador Renato Casagrande destaca legado de desenvolvimento turístico em Meaípe

A manhã desta quinta-feira (7) foi marcada pela presença do ex-governador Renato Casagrande em Meaípe, Guarapari, para acompanhar as competições dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia (JUBs Praia). Ao circular pelas arenas e conversar com atletas e moradores, Casagrande conferiu de perto como a reestruturação da orla, promovida durante seu governo, consolidou a região como um polo estratégico para o esporte e o turismo nacional.

Durante anos, Meaípe sofreu com o avanço do mar e a erosão costeira, que reduziram drasticamente sua faixa de areia, comprometendo o turismo, a economia local e a preservação da orla.

A intervenção representou mais do que uma obra de infraestrutura. Ela criou condições para o fortalecimento da economia, a valorização urbana e a retomada de grandes eventos esportivos, culturais e de lazer. Hoje, Meaípe volta a receber milhares de visitantes, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.

_“Ver Meaípe recebendo um evento nacional como o JUBs Praia mostra que investir com planejamento transforma realidades. Recuperamos uma área que sofria com a erosão, fortalecemos o turismo, protegemos a orla e criamos novas oportunidades para a economia local. É obra que preserva, desenvolve e gera resultados para as pessoas”,_ destacou *Renato Casagrande.*

A visita do ex-governador durante o evento simboliza esse legado de visão estratégica e compromisso com o desenvolvimento regional. A recuperação da orla permitiu que Meaípe se reposicionasse como referência no litoral capixaba, ampliando oportunidades para moradores, empreendedores e toda a cadeia produtiva ligada ao turismo.

A realização do JUBs Praia demonstra como obras públicas estratégicas podem gerar impactos duradouros, promovendo desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e crescimento econômico. O investimento realizado pelo governo Renato Casagrande segue produzindo resultados concretos, fortalecendo o Espírito Santo como destino turístico, esportivo e de grandes realizações.