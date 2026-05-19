Fames celebra 72 anos com concertos gratuitos em Vitória

Acontecem na próxima quarta-feira (20), na Praça Costa Pereira e no Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, os concertos da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), que está comemorando 72 anos de atuação. Serão realizados três concertos de grupos formados por estudantes, professores e convidados, com entrada franca.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A programação começa às 19 horas na Praça Costa Pereira, onde se apresentará o grupo Ensemble Percussivo. O grupo experimental tem um repertório que combina instrumentos sinfônicos de percussão com os tradicionais e populares, como a casaca e o tambor, além de objetos como baldes e peles de instrumentos, criando interpretações inusitadas de músicas conhecidas pelo público.

Leia também: Projeto abre vagas para mediadores de música no Espírito Santo

Em seguida, os espectadores serão convidados a se dirigirem ao Theatro Carlos Gomes, onde se apresentarão a Banda Sinfônica CFM e a Orquestra Experimental de Cordas, ambas formadas por estudantes de instrumentos do Curso de Formação Musical da Fames (CFM). No repertório, composições sinfônicas de compositores nacionais, como Luiz Gonzaga, e internacionais, como John Williams, criador do tema do filme “Superman”.

As apresentações no Theatro Carlos Gomes começam às 20 horas e a entrada é gratuita.

Serviço:

Concertos de Aniversário Fames

Ensemble Percussivo Fames

Data: 20/05 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Praça Costa Pereira

Banda Sinfônica do Curso de Formação Musical da Fames | Programa da apresentação

Orquestra Experimental de Cordas | Programa da apresentação