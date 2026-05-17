Projeto abre vagas para mediadores de música no Espírito Santo

O projeto “Música para Todos” abre inscrições para o processo seletivo de mediadores presenciais, que atuarão em municípios atendidos. São dez vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos devem residir no município em que atuarão.

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As vagas são destinadas a alguns dos locais em que o projeto atenderá o público com cursos livres de música para iniciantes: Ecoporanga, Jaguaré, Marataízes, Montanha, Nova Venécia e Pinheiros.

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Podem se inscrever candidatos com nível técnico, estudantes de graduação ou profissionais com um ano de experiência compatível com as atividades do projeto. A carga horária mínima é de 15 horas semanais.

Os selecionados atuarão em cursos semipresenciais de instrumentos e teoria musical (Violão, Teclado, Ukulele, Percussão, entre outros). As funções incluem: Aplicação de conteúdos presenciais e atendimento aos alunos nos polos; Mediação de atividades na plataforma Moodle/Colibri; Acompanhamento de frequência e interação com professores formadores.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via formulário eletrônico (https://cutt.ly/otVDig38), até o dia 20 de maio. O resultado final da primeira chamada está previsto para o dia 26 de maio de 2026.

O projeto

O projeto “Música para Todos” é uma parceria entre a Fames, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), a Superintendência de Educação a Distância da Universidade Federal do Espírito Santo (Sead/Ufes) e a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), do programa UniversidadES, do Governo do Estado.