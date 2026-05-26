Fazenda Santa Maria e Rota dos Cafés serão destaques na Feira dos Municípios
Município levará à Feira dos Municípios uma imersão cultural inspirada na Fazenda Santa Maria, além da Rota Cafés e manifestações tradicionais locais
A Prefeitura de Muniz Freire participará da Feira dos Municípios 2026 com um estande temático inspirado no Complexo Turístico, Cultural e Ambiental Fazenda Santa Maria. A proposta é proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva nos atrativos turísticos, culturais e gastronômicos do município. O evento será realizado entre os dias 26 e 28 de maio, no Pavilhão de Carapina, na Serra.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Idealizado pelas secretarias municipais de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Agropecuário, com estruturação realizada pelo Sebrae, o espaço está em fase final de montagem e reproduzirá ambientes da casa-sede da Fazenda Santa Maria. A ambientação contará com cozinha, sala, mobiliários e objetos decorativos que remetem à história e às tradições do local.
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Além da cenografia, os visitantes poderão conhecer paisagens representadas dos vales do Complexo Turístico e da região do Apolinário. A Rota Cafés de Muniz Freire também estará presente durante todos os dias da feira, com cafeicultores realizando a filtragem e degustação de cafés especiais produzidos no município.
Outro destaque da participação será a presença da tradicional Festa do Leite e do Queijo, representação cultural do distrito de Itaici. Durante o cortejo da Feira dos Municípios será realizado o corte do queijo gigante, produzido previamente no distrito especialmente para o evento.
As mascotes oficiais de Muniz Freire também integrarão a programação, representando a Rota Cafés e a Festa do Leite e do Queijo, promovendo interação com o público e jurados. A programação cultural contará ainda com apresentações do grupo folclórico Boi Azulão e da orquestra Lira Munizfreirense.
Quem visitar o estande terá acesso a informações sobre os atrativos turísticos e propriedades integrantes da Rota Cafés de Muniz Freire. Materiais informativos e QR Codes estarão disponíveis para ampliar o acesso aos conteúdos turísticos do município.
Durante a feira também haverá comercialização de cafés especiais e peças de artesanato produzidas por empreendedores locais. A comitiva oficial será composta pelo prefeito Dito Silva, pelo assessor de Governo Diorgenes Ribeiro, pelo secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Liniker Costa Alves, pelo secretário municipal de Agricultura e Aquicultura, Renato Bueno, e pela secretária de Turismo, Emília Bicalho, além de servidores municipais.
A Feira dos Municípios 2026 reunirá cidades de todo o Espírito Santo e premiará o município vencedor com um veículo Fiat Toro. Entre os critérios avaliados estão originalidade, inovação, tecnologia e domínio das informações apresentadas nos estandes.
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