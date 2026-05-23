Festival de Música e Sustentabilidade de Anchieta: inscrição segue até este domingo

As inscrições para o Festival de Música e Sustentabilidade – Edição Festa Nacional de São José de Anchieta seguem abertas até este domingo (24). O evento será realizado pela Prefeitura de Anchieta entre os dias 04 e 07 de junho, com entrada gratuita, dentro da programação da tradicional Festa Nacional de São José de Anchieta.

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Os interessados em participar podem se inscrever por meio da Aderes. A proposta do festival é incentivar talentos musicais, fortalecer a cultura local e regional e ampliar a participação popular em ações ligadas à sustentabilidade e à preservação ambiental.

A programação vai reunir música, cultura e conscientização ambiental, promovendo apresentações artísticas e atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável. A iniciativa também busca valorizar os artistas e incentivar práticas sustentáveis durante os festejos no município.

Além dos shows e atrações culturais, o festival pretende funcionar como espaço de integração entre moradores e visitantes, unindo entretenimento e ações de conscientização ambiental ao longo da celebração religiosa e cultural em Anchieta.