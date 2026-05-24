Fim de semana violento no ES: quatro pessoas da mesma família são mortas em ataque
A quinta vítima, que conseguiu caminhar até o PA de Flexal II após ser atingida, foi transferida para uma unidade hospitalar.
Um ataque a tiros deixou quatro pessoas mortas no bairro Flexal II, em Cariacica, na tarde deste sábado (23). Um homem baleado no peito conseguiu buscar atendimento médico por conta própria no Pronto-Atendimento da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi enviada ao local às 13h22. Pouco depois, às 13h40, a corporação confirmou a morte de quatro pessoas. A ocorrência foi registrada em uma área de morro localizada entre a Rua Davi, na Escadaria Boa Vista, e a Rua Sagrada Família.
A quinta vítima, que conseguiu caminhar até o PA de Flexal II após ser atingida, foi transferida para uma unidade hospitalar.
Após o crime, equipes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da perícia da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para os trabalhos de perícia e remoção dos corpos.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue em investigação. Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do ataque.
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