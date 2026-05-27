FINDES e MPES assinam acordo para impulsionar o desenvolvimento do ES 

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES) e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) assinaram, na quarta-feira (20), um Acordo de Cooperação Técnica. A iniciativa tem como objetivo estabelecer uma parceria institucional para fortalecer a promoção da cidadania, modernizar processos e contribuir com o desenvolvimento sustentável no Estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

“A assinatura do convênio entre FINDES e MPES aproxima e aumenta o diálogo entre as instituições. Ele é um marco para nossa Federação e para o setor produtivo. Com a parceria, reforçamos ainda mais a interação entre a iniciativa privada e o setor público. Colocamos nossas instituições SESI, SENAI, IEL, além do OBSERVATÓRIO e do FINDESLAB, à disposição para a troca de conhecimento e interações”, afirma o presidente da FINDES, Paulo Baraona.

A parceria visa ainda o desenvolvimento de metodologias voltadas à melhoria de processos administrativos, o compartilhamento de análise de dados econômicos e a criação de programas de inclusão produtiva para grupos em vulnerabilidade social.

“Enxergamos que o acordo traz a experiência da FINDES em conectar grandes desafios industriais às soluções tecnológicas propostas por startups e fortalece a atuação finalística da nossa instituição em diversas temáticas de interesse da sociedade capixaba”, ressaltou o Procurador-Geral de justiça do MPES, Francisco Berdeal.

Além de Baraona e Berdeal, a assinatura contou também com a presença do diretor-geral da FINDES, Roberto Campos de Lima; do diretor regional do SENAI e superintendente do SESI, Geferson Luiz dos Santos; da superintendente do IEL, Gessica Germana; da economista-chefe da FINDES e gerente executiva do OBSERVATÓRIO FINDES, Marília Silva; do gerente executivo de Relações Institucionais, Leonardo de Paula; e da gerente executiva de Educação do SESI ES e do SENAI ES, Tatiane Puiati.