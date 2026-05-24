Frente fria perde força e temperaturas voltam a subir no Sul do ES

A previsão do tempo para este domingo (24) indica melhora nas condições climáticas em todo o Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a frente fria começa a se afastar do Estado, favorecendo maior presença do sol e ausência de chuva nas regiões capixabas.

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O céu deve variar entre parcialmente nublado e períodos de abertura, enquanto as temperaturas apresentam elevação em comparação aos últimos dias.

Na Região Norte e no Noroeste, os termômetros devem registrar as maiores máximas do Estado, chegando aos 31 °C. No Norte capixaba, a mínima prevista é de 21 °C. Já no Noroeste, as áreas menos elevadas terão temperaturas entre 19 °C e 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a previsão varia de 18 °C a 29 °C.

Na Grande Vitória, o domingo será de céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 19 °C e 27 °C. Em Vitória, a mínima prevista é de 20 °C, com máxima de 27 °C.

A Região Sul também terá tempo firme ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 19 °C e 28 °C. Já nas regiões mais altas, a mínima prevista é de 16 °C e a máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, o cenário será semelhante, com predomínio de nuvens e períodos de sol. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18 °C e 26 °C. Já nas áreas altas, a mínima pode chegar aos 15 °C, enquanto a máxima alcança 25 °C.

O Nordeste capixaba também terá domingo sem chuva, com céu parcialmente nublado. A previsão aponta mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.