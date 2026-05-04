Governador Ricardo assina decreto e lança estudos do ParkLog Sul Capixaba
A iniciativa marca o início dos estudos técnicos que vão orientar a organização dos ativos da região e impulsionar um novo ciclo de crescimento econômico no Estado.
O governador do Estado, Ricardo Ferraço, assinou, nesta segunda-feira (4), o decreto que institui o ParkLog Sul Capixaba como programa estruturante de natureza estratégica, consolidando uma agenda de desenvolvimento para o sul do Espírito Santo baseada em planejamento, integração logística e atração de investimentos. A iniciativa marca o início dos estudos técnicos que vão orientar a organização dos ativos da região e impulsionar um novo ciclo de crescimento econômico no Estado.
O ParkLog Sul Capixaba nasce como uma aliança público-privada estruturada para transformar a região em um cluster logístico-industrial de padrão internacional, conectando infraestrutura portuária, ferroviária, rodoviária, aeroportuária e energética em uma estratégia integrada de desenvolvimento sustentável. O modelo segue a trilha do ParkLog Espírito Santo, já em implementação no norte do Estado.
“Um Espírito Santo conectado, inovador e eficiente passa pela nossa capacidade de planejar o futuro. O que fizemos no ParkLog de Aracruz mostra isso: o planejamento nos permitiu atrair investimentos importantes, como a fábrica da GWM. Agora, no sul capixaba, o objetivo é organizar e integrar os ativos que já existem, potencializando a capacidade da região de gerar desenvolvimento, emprego e renda. Temos muito potencial ali, mas ele precisa de direção e escala. O Sul não conta com os mesmos incentivos do norte, mas não podemos ficar parados. Temos oportunidades concretas e precisamos dar velocidade a esse projeto, com planejamento, parceria e presença do Estado”, destacou o governador.
Com o decreto, a Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) será responsável pela coordenação do programa e pela instituição do Comitê Executivo que acompanhará os estudos, com participação de representantes do Instituto Capixaba do Transporte e Logística (ICTL), da Federação das Empresas de Transportes do Espírito Santo (Fetransportes), do Porto Central, da Samarco e do ES em Ação.
Nesta fase inicial, o programa estabelece a governança institucional necessária para a elaboração dos estudos técnicos que irão subsidiar o plano de ação, definindo diretrizes, prioridades e estratégias para a integração dos ativos regionais.
Entre os principais vetores estão os portos de Ubu, em Anchieta, e Porto Central, em Presidente Kennedy, além do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, formando um tripé logístico estratégico para ampliar a conexão do Espírito Santo com os mercados nacional e internacional. O projeto considera ainda a integração com grandes obras estruturantes, como a Ferrovia EF-118 e a ampliação da BR-101, além do potencial de geração de energia, especialmente no segmento eólico offshore.
O planejamento previsto no decreto prioriza quatro frentes: a conceituação do modelo de plataforma logística; o inventário de ativos e necessidades complementares; as diretrizes para o masterplan da retroárea direta e indireta; e a elaboração de um plano de ação com modelo de monitoramento e governança.
O secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, lembrou que o ParkLog Sul Capixaba surge em um momento estratégico de crescimento e reorganização econômica do Espírito Santo: “Estamos estruturando um ambiente mais eficiente para novos investimentos, conectando ativos existentes com planejamento e infraestrutura. O ParkLog Sul Capixaba vai contribuir para reduzir custos logísticos, aumentar a competitividade e gerar emprego e renda na região.”
“O ParkLog Sul Capixaba nasce a partir de uma construção integrada entre o poder público e a iniciativa privada, com base em estudos e diagnóstico territorial. O objetivo é transformar o potencial logístico e industrial da região em resultados concretos, com definição de prioridades, governança e mecanismos de monitoramento”, afirmou o subsecretário de Desenvolvimento Regional da Sedes, Celso Guerra.
O presidente da Fetransportes, Renan Chieppe, reforçou que a região Sul já possui vocação logística consolidada, que será potencializada com o projeto. “O Sul do Espírito Santo já reúne ativos importantes e uma posição estratégica no contexto logístico nacional. O ParkLog vem para integrar esses elementos, enfrentar gargalos históricos e ampliar a competitividade da região. Com planejamento e articulação, conseguimos criar um ambiente mais favorável para investimentos e para o crescimento sustentável das atividades produtivas”, disse.
Já o presidente do ES em Ação, Fernando Saliba, destacou a relevância dos estudos para orientar as próximas etapas do programa. “Os estudos vão nos dar um direcionamento claro sobre quais são as prioridades, quais cadeias produtivas devem ser fortalecidas e onde estão as melhores oportunidades de investimento. É a partir desse diagnóstico que o ParkLog Sul Capixaba deixa de ser uma visão e passa a se consolidar como um plano de ação estruturado, alinhado às diretrizes de desenvolvimento de longo prazo do Estado”, acrescentou.
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