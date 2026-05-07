Governo do Estado impulsiona desenvolvimento de Laranja da Terra com R$ 114 milhões

O município de Laranja da Terra, na microrregião Sudoeste Serrana, completa mais um aniversário neste domingo (10).

Nos últimos anos, o município, assim como as outras 77 cidades capixabas, vêm recebendo um conjunto de investimentos do Governo do Estado, que estão impulsionando o seu desenvolvimento socioeconômico.

São cerca de R$ 114 milhões em investimentos do Estado em Laranja da Terra, administrada pelo prefeito Joadir Lourenço. São recursos destinados a áreas como educação, saúde, infraestrutura, esporte, assistência social, meio ambiente, agricultura e cultura.

Em novembro do ano passado, o Governo do Estado autorizou a publicação do edital de pavimentação do trecho da ES-261 entre Picadão e Joatuba, dentro do Programa Caminhos do Campo, e entregou as obras de contenção de encostas na Nova Escola União Laranjense. Na mesma ocasião, foram entregues equipamentos esportivos e autorizados repasses para a construção de barragens.

As intervenções no trecho da ES-261 serão de pavimentação, drenagem e sinalização, em um investimento de R$ 38 milhões. Já as barragens serão construídas no Córrego do Taquaral; na Comunidade São Geraldo, Distrito de Joatuba; no Córrego Laranja da Terra; na Comunidade de Machadinho, Distrito Sede; e no Córrego Santana, no Distrito de Vila de Laranja da Terra. Também foram entregues duas academias populares, um multiexercitador e um trator cortador de grama.

“O governador Ricardo Ferraço está dando continuidade ao trabalho que vinha sendo feito nos últimos anos. É uma gestão municipalista, que dá protagonismo às cidades capixabas. O Governo do Estado investe nos 78 municípios capixabas”, destaca o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu.

Educação

Na área da educação, estão em curso obras em unidades que somam mais de R$ 5 milhões. A própria Escola Municipal União Laranjense (onde foram executadas obras de contenção de encostas) está sendo ampliada.

Na Escola Municipal Fazenda Carlos Fick, as intervenções são de reforma e ampliação da quadra poliesportiva. Já na Escola Municipal Córrego da Tábua, está sendo construída uma quadra poliesportiva.

Saúde

Também em novembro do ano passado, foi assinado o repasse de R$ 1 milhão para obras de reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde, dentro do 2º ciclo do Plano Decenal APS +10. Ao todo, o Governo do Estado vai investir R$ 68 milhões em reformas e ampliações de UBSs em todo o Espírito Santo. No primeiro ciclo do Plano APS +10, foram autorizadas a construção de 108 UBSs em 52 municípios, totalizando R$ 270 milhões em investimentos.