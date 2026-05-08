Governo do Estado oficializa criação do 16º Batalhão da PM em Marataízes

O governador Ricardo Ferraço oficializou a transformação da 9ª Companhia Independente de Marataízes no 16º Batalhão da Polícia Militar. O ato aconteceu nesta quarta-feira (6), no Palácio Anchieta.

A medida amplia a estrutura de segurança pública no município e fortalece o policiamento na região sul do Estado.

A solenidade contou com a presença do prefeito Toninho Bitencourt, da chefe de Gabinete Letícia Peterli, além de vereadores, lideranças locais e representantes da sociedade civil de Marataízes.

Com a nova unidade, a PMES em Marataízes ganhará um grande reforço no efetivo, viaturas e armamento, além de maior autonomia operacional e logística. Além de Marataízes, a unidade atenderá os municípios de Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

A medida, juntamente com outras novas unidades (ao todo três batalhões e quatro companhias independentes) da PMES criadas nesta quarta, foi adotada de forma estratégica para fortalecer a segurança pública, ampliando e reorganizando a estrutura operacional da corporação.



“Para os capixabas, é uma conquista importante a criação dessas novas unidades. Os novos batalhões ampliam a presença da nossa PM em todo o território e as companhias independentes atendem a uma demanda histórica de diversas regiões. Vamos seguir trabalhando para transformar o Espírito Santo em referência no enfrentamento à criminalidade. Como tenho dito, não há nenhum centímetro deste Estado onde a PM não possa atuar. São passos importantes que damos hoje, com impacto direto na vida das pessoas. E reafirmo: no Espírito Santo, quem manda é a lei”, afirmou o governador.

Com a criação dos novos batalhões e companhias independentes, a PM passa a contar com 666 novas vagas distribuídas em diferentes postos e graduações, garantindo o pleno funcionamento das unidades operacionais recém-instituídas. A reestruturação também impulsiona a valorização da tropa, possibilitando a promoção de quase 1.000 policiais militares.

Para o comandante-geral da PMES, coronel Ríodo Rubim, as mudanças fortalecem a presença da PM em todas as regiões do Estado. “Essa é uma decisão que demonstra a prioridade do Governo com a segurança dos capixabas. Ao ampliar batalhões e criar novas unidades, aproximamos ainda mais a PM dos municípios. A população passa a contar com uma Corporação mais preparada, estruturada e próxima da comunidade”, destacou.

O prefeito Toninho Bitencourt comemorou o novo batalhão da PM em Marataízes. “ Desde o início da gestão estamos em tratativas com o Governo do Estado, primeiro na pessoa do ex-governador Renato Casagrande, e mais recentemente com o governador Ricardo Ferraço, para a instalação do batalhão em Marataízes, uma ganho importante para a segurança pública do Município e das cidades vizinhas. Eu e a população agradecemos a ambos pelo empenho e a parceria de sempre com Marataízes “, disse o prefeito.