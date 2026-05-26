Guaçuí e Cachoeiro recebem reuniões para ampliar prevenção a desastres
Os encontros têm como objetivo promover a integração entre os municípios, a Defesa Civil Estadual e a Sesa,
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), por meio do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental (NEVA), realizou, nesta terça-feira (26), reuniões nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí para o fortalecimento do Programa Vigidesastres na região Sul do Espírito Santo.
Os encontros têm como objetivo promover a integração entre os municípios, a Defesa Civil Estadual e a Sesa, alinhando ações para a execução do Projeto Agentes da Proteção, desenvolvido em parceria com a CEPDEC.
A iniciativa reforça a importância da atuação interinstitucional na preparação, prevenção e resposta a situações de desastres e adversidades climáticas, contribuindo para comunidades mais seguras, organizadas e resilientes.
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