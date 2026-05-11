Homem com tornozeleira eletrônica é preso após arrombar supermercado em Marataízes

A Guarda Civil Municipal de Marataízes deteve, na madrugada do último sábado (9), um homem suspeito de invadir e arrombar um supermercado, no município. A ocorrência foi registrada por volta de 1h50, após o sistema de monitoramento do estabelecimento disparar e indicar a presença de um invasor no interior da loja.

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A Polícia Militar foi acionada pela central para verificar a ocorrência. Durante as buscas no interior do supermercado, os policiais localizaram o suspeito, escondido no corredor de acesso ao segundo andar, próximo ao depósito de refrigerantes. Segundo a GCM, ele possui extensa ficha criminal e já utiliza tornozeleira eletrônica pelo crime de receptação.

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Ainda de acordo com a ocorrência, a porta frontal do supermercado foi arrombada com o uso de uma chave de roda, encontrada no local. Diante do risco de fuga ou resistência, foi necessário o uso de algemas.

O proprietário do estabelecimento compareceu ao local e apresentou a documentação necessária, mas informou que não poderia acompanhar a ocorrência até a delegacia naquele momento.

O suspeito foi encaminhado à autoridade policial, segundo informou a Guarda Civil Municipal. Depois de prestar depoimento, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória do município.