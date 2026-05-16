Homem é baleado de raspão no pescoço durante confusão em Venda Nova

A equipe de Força Tática Bravo, embarcada na RP 5044 e composta pelo 2º sargento Clério, 3º sargento Cosmi, cabo Brandão e soldado Alex, recebeu informações do COPOM sobre disparos de arma de fogo no bairro João Valim, em frente a um estabelecimento comercial, durante patrulhamento tático motorizado.

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Ao chegar ao local, a RP 4917, composta pelo cabo Pinheiro e soldado Maqueidy, já havia detido o suspeito. Segundo os militares, o indivíduo tentou fugir ao perceber a aproximação policial, mas foi alcançado e abordado em um quintal nos fundos da residência.

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Os policiais fizeram contato com a vítima, atingida de raspão no pescoço por um disparo. A vítima relatou que o suspeito chegou à residência portando um revólver cromado e efetuou o disparo após manusear a arma.

Após ser cientificado de seus direitos, o suspeito confirmou os fatos e informou ter escondido a arma nos fundos do imóvel, próximo ao rio. Durante as buscas, ele tentou fugir novamente e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização.

Durante a ação, o soldado Alex sofreu uma lesão no polegar da mão direita. Já o suspeito apresentou escoriações decorrentes da resistência e do terreno acidentado às margens do rio.

A equipe K9 foi acionada e o cão farejador Black, conduzido pelo soldado Alex, localizou um revólver calibre .38 cromado, enterrado próximo ao rio e escondido sob um tronco.

A vítima reconheceu a arma como sendo a utilizada no disparo. O revólver foi apreendido e o suspeito encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Ele também foi levado ao hospital para realização de exame de lesões corporais.