Operador de máquina morre em acidente na zona rural de Presidente Kennedy

Na tarde da última quinta-feira (14), um operador de máquina morreu após sofrer um grave acidente de trabalho, na zona rural de Presidente Kennedy. A ocorrência foi registrada na localidade de Rebentão e mobilizou equipes da Polícia Militar, do SAMU e do Corpo de Bombeiros.

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Segundo informações repassadas por testemunhas, Mazarope Machado Alvarenga perdeu o controle da máquina enquanto realizava uma manobra. Em seguida, o veículo caiu em uma ribanceira. Durante a queda, o trabalhador foi arremessado para fora da máquina. O SAMU esteve no local e constatou o óbito da vítima.

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Por causa da dificuldade de acesso à área de mata, o Corpo de Bombeiros precisou atuar na retirada do corpo. A operação exigiu apoio especializado devido às condições do terreno.

Os pertences da vítima foram recolhidos pela equipe de perícia. Posteriormente, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim.