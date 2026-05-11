Segurança

Homem é preso por estuprar menina de 8 anos no Espírito Santo

Homem de 44 anos foi preso pela Polícia Civil em Cariacica, suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 8 anos. Celulares e HD foram apreendidos durante a operação.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 44 anos foi preso no último sábado (09), em Cariacica, suspeito de estuprar uma criança de 8 anos. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), durante a Operação Caminhos Seguros.

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De acordo com as investigações, o suspeito utilizava a condição de namorado da mãe da vítima para cometer os abusos. O caso foi descoberto após a própria criança relatar os fatos à mãe, após assistir a um vídeo educativo sobre a importância de falar a verdade.

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Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares e um disco rígido, materiais que passarão por perícia.

Segundo a Polícia Civil, diante da gravidade do caso e do risco de novos crimes, foi solicitada a prisão preventiva do investigado. Após os procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional do Estado.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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