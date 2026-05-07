Homem é preso por matar morador de rua com tampa de bueiro no ES

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de matar Vanilson Pereira, de 50 anos, utilizando uma tampa de bueiro no bairro Planalto Serrano, em Serra. A vítima, que vivia em situação de rua, teve a morte cerebral confirmada nesta quarta-feira (6), após permanecer internada em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.

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O crime aconteceu no dia 27 de abril e foi registrado por câmeras de videomonitoramento da região. As imagens mostram Vanilson deitado no local enquanto o suspeito caminha nas proximidades.

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Pouco depois, por volta das 23h30, o homem pega uma tampa de bueiro e agride violentamente a vítima. Após o ataque, Vanilson foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A prisão do suspeito foi realizada pela Polícia Civil. Mais detalhes sobre a investigação e a captura serão apresentados durante entrevista coletiva na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (7). A matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas pelas autoridades.