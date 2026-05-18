Segurança

Homem é salvo pelo Notaer após sofrer infarto em área de difícil acesso no ES

Trabalhador rural sofreu infarto em área de difícil acesso em Viana e foi salvo após ação conjunta do Samu e Notaer.

Foto: Divulgação/Notaer

Um trabalhador rural foi socorrido em estado grave na tarde deste domingo (17), após sofrer um infarto agudo do miocárdio em uma área de difícil acesso na zona rural de Viana. A ocorrência mobilizou equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Segundo informações do Notaer, o homem apresentou forte dor no peito e mal-estar após realizar esforço físico. Uma equipe do Samu chegou primeiro ao local e iniciou os atendimentos de emergência. Durante o socorro, o paciente entrou em parada cardíaca, exigindo manobras imediatas de reanimação e aplicação de choques elétricos.

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Devido à gravidade do quadro e às dificuldades de acesso por terra, o Notaer foi acionado para apoio aeromédico. A equipe transportou o medicamento Alteplase, utilizado em casos graves de infarto, e iniciou o tratamento ainda na área rural.

Após a administração da medicação, o paciente apresentou reação positiva e conseguiu reverter a parada cardíaca. Conforme a equipe médica, ele recuperou a consciência ainda no local, com movimentos nos quatro membros e resposta aos estímulos visuais.

Depois da estabilização clínica, o trabalhador foi levado pela aeronave Harpia 06 ao Hospital Evangélico de Vila Velha, referência no atendimento cardiológico.

De acordo com os profissionais envolvidos na ocorrência, a reversão da parada cardíaca com resposta neurológica imediata após o uso da medicação é considerada rara e possui relevância para estudos científicos internacionais. A atuação integrada entre Samu e Notaer foi decisiva para garantir a sobrevivência do paciente.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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