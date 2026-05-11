Homem sofre choque elétrico e é levado de helicóptero para hospital
Vítima de 28 anos sofreu choque elétrico e caiu de cerca de seis metros em Jacupemba, distrito de Aracruz. O homem foi socorrido pelo NOTAER e levado ao Hospital Jayme Santos Neves.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) foi acionado para realizar o transporte aeromédico de um homem, de 28 anos, vítima de choque elétrico em Jacupemba, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações repassadas pelas equipes de resgate, após sofrer a descarga elétrica, a vítima caiu de uma altura aproximada de seis metros e precisou de atendimento especializado com urgência.
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O homem foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, unidade de referência no tratamento de queimados no Espírito Santo. O estado de saúde dele não foi divulgado.
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