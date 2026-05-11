Homem sofre choque elétrico e é levado de helicóptero para hospital

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) foi acionado para realizar o transporte aeromédico de um homem, de 28 anos, vítima de choque elétrico em Jacupemba, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo.

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Segundo informações repassadas pelas equipes de resgate, após sofrer a descarga elétrica, a vítima caiu de uma altura aproximada de seis metros e precisou de atendimento especializado com urgência.

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O homem foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, unidade de referência no tratamento de queimados no Espírito Santo. O estado de saúde dele não foi divulgado.