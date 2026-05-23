Inscrições para cursos gratuitos do Qualificar ES em Piúma terminam quarta-feira
Os interessados podem realizar a inscrição presencialmente no Polo UAB de Piúma, na Casa do Cidadão, ou de forma online pelo site oficial do programa
Terminam na próxima quarta-feira (27) as inscrições para os cursos gratuitos do programa Qualificar ES em Piúma. A oportunidade é voltada para moradores que desejam se capacitar profissionalmente e ampliar as chances de ingresso no mercado de trabalho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os interessados podem realizar a inscrição presencialmente no Polo UAB de Piúma, na Casa do Cidadão, ou de forma online pelo site oficial do programa: Qualificar ES
O programa é promovido pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), e oferece cursos gratuitos em diferentes áreas de qualificação profissional e empreendedorismo.
A iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional gratuita, preparando trabalhadores para novas oportunidades de emprego e geração de renda. Em Piúma, os cursos serão realizados no Polo UAB do município.
O Qualificar ES já beneficiou milhares de capixabas desde sua criação, levando capacitação profissional para diversas cidades do Espírito Santo.
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