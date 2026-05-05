Interdição temporária em estrada altera trânsito em Itapemirim
De acordo com a administração municipal, a interdição é necessária para a realização de serviços de limpeza das vias
A estrada do Penedo, em Itapemirim, terá o acesso temporariamente interditado nos dias 12 e 13 de maio. O bloqueio ocorrerá sempre das 7h às 16h, conforme comunicado divulgado pela Prefeitura de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a administração municipal, a interdição é necessária para a realização de serviços de limpeza das vias, com o objetivo de garantir mais segurança para motoristas e trabalhadores envolvidos na ação.
Durante o período de fechamento, o trânsito ficará totalmente impedido no trecho. A orientação é para que condutores utilizem rotas alternativas a fim de evitar transtornos.
A Prefeitura de Itapemirim também pediu a compreensão da população e reforçou que a medida integra um conjunto de ações de manutenção e prevenção, voltadas à melhoria das condições de tráfego e à redução de riscos na estrada.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726