Interdição temporária em estrada altera trânsito em Itapemirim

A estrada do Penedo, em Itapemirim, terá o acesso temporariamente interditado nos dias 12 e 13 de maio. O bloqueio ocorrerá sempre das 7h às 16h, conforme comunicado divulgado pela Prefeitura de Itapemirim.

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De acordo com a administração municipal, a interdição é necessária para a realização de serviços de limpeza das vias, com o objetivo de garantir mais segurança para motoristas e trabalhadores envolvidos na ação.

Durante o período de fechamento, o trânsito ficará totalmente impedido no trecho. A orientação é para que condutores utilizem rotas alternativas a fim de evitar transtornos.

A Prefeitura de Itapemirim também pediu a compreensão da população e reforçou que a medida integra um conjunto de ações de manutenção e prevenção, voltadas à melhoria das condições de tráfego e à redução de riscos na estrada.