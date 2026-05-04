Interior do ES ganha mais acesso a serviços da Mútua-ES

A Mútua-ES intensificou a presença no interior do Espírito Santo e ampliou o atendimento aos profissionais. Desde 2024, a entidade executa o programa Mútua-ES na Estrada, que leva serviços diretamente aos municípios.

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Inicialmente, equipes formadas por um ou dois colaboradores realizam atendimentos presenciais. Dessa forma, a instituição aproxima os serviços dos profissionais de engenharia, agronomia e geociências.

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O programa já percorreu cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Guarapari. Além disso, a agenda prevê novas visitas a municípios como Colatina e Venda Nova do Imigrante.

O presidente da Mútua-ES destacou os resultados da estratégia. Segundo ele, a interiorização ampliou o alcance da entidade e fortaleceu a relação com os associados em todas as regiões.

Os números confirmam o avanço. Durante a gestão 2024–2026, o interior registrou a entrada de 147 novos associados, o que representa crescimento de cerca de 37,5%.

Além disso, a entidade expandiu suas ações. Na gestão 2024/2025, a Mútua-ES aumentou em 90% o número de atividades realizadas e concedeu 647 benefícios aos profissionais.

Por fim, o programa consolida uma atuação mais próxima e acessível. Assim, a Mútua-ES reforça o compromisso de atender os profissionais de forma direta e fortalecer sua presença no estado.