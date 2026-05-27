Itapemirim anuncia novos investimentos em infraestrutura, educação e mobilidade

A Prefeitura de Itapemirim realiza, no próximo dia 2 de junho, às 17h, na Praça Domingos José Martins, na Vila de Itapemirim, um evento para anunciar novos investimentos em infraestrutura, educação e mobilidade urbana no município. A programação inclui assinatura de convênio para conclusão de obra escolar e ordens de serviço para pavimentação, drenagem, esgoto e construção de muros de arrimo.

Entre os destaques está a assinatura do convênio para a conclusão da obra da Escola Elvira Meale Lesques, considerada uma importante demanda da comunidade. A iniciativa busca ampliar a estrutura educacional e oferecer melhores condições para estudantes e profissionais da educação.

Durante o evento também serão assinadas ordens de serviço para obras de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário nas ruas Juscelino Kubitschek e Goiana, em Joaçima, além de uma rua projetada na localidade de Bom Será. As intervenções têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana, reduzir transtornos causados por períodos de chuva e garantir mais qualidade de vida aos moradores.

Outra ação anunciada será a construção de muros de arrimo em áreas consideradas estratégicas para segurança da população. Um dos muros será construído no bairro Vila Nova, na subida da Rua da Associação, enquanto outros cinco serão executados no bairro Rosa Meirelles. Segundo a administração municipal, as obras representam mais desenvolvimento e reforçam os investimentos em infraestrutura no município.