Itapemirim: audiência pública apresenta diretrizes do orçamento para 2027
A audiência tem como objetivo promover a participação popular na elaboração das metas e prioridades da administração municipal para o próximo ano.
A Prefeitura de Itapemirim realizará, nesta quarta-feira (27), uma audiência pública para apresentar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao exercício de 2027. O encontro será realizado às 16h, no auditório da Prefeitura Municipal de Itapemirim (PMI), em formato presencial.
A audiência tem como objetivo promover a participação popular na elaboração das metas e prioridades da administração municipal para o próximo ano. A LDO é um dos principais instrumentos de planejamento do poder público, responsável por orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e definir diretrizes para a aplicação dos recursos municipais.
De acordo com a administração municipal, a participação da população é considerada fundamental para garantir maior transparência e fortalecer o diálogo entre o poder público e a sociedade.
Durante a audiência, os moradores poderão acompanhar a apresentação das propostas, além de contribuir com sugestões e apontamentos relacionados às ações e investimentos previstos para o município.
A Prefeitura reforça que o encontro é aberto ao público e convida a comunidade a participar das discussões sobre o planejamento orçamentário da cidade.
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