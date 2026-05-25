Lenda da guitarra, Stanley Jordan fará tributo a Jimi Hendrix no ES
Entre distorções psicodélicas, improvisos e uma guitarra que parece ganhar voz própria, o guitarrista norte-americano Stanley Jordan promete transformar o palco do Santa Jazz 2026 em uma experiência hipnótica.
Um dos maiores nomes da guitarra contemporânea, Jordan desembarca em Santa Teresa para se apresentar no sábado (13) com o espetáculo “Stanley Plays Jimi”, tributo autoral dedicado ao lendário Jimi Hendrix, considerado um dos músicos mais revolucionários da história do rock.
O Santa Jazz 2026 acontecerá entre os dias 12 e 14 de junho no Parque de Exposições da cidade, reunindo grandes nomes do jazz, blues, soul, MPB e música instrumental do Brasil e do exterior. Os ingressos estão disponíveis no Meu Bilhete.
Mais do que reproduzir clássicos, Stanley Jordan propõe uma releitura moderna, livre e explosiva da obra de Hendrix. Em vez da imitação pura, o artista imagina como soaria a genialidade de Jimi Hendrix nos dias atuais, fundindo rock psicodélico, jazz, blues e improvisação em performances que transitam entre o virtuosismo técnico e a experimentação artística.
Reconhecido mundialmente como o maior expoente da técnica “touch”, conhecida também como tapping com as duas mãos, Jordan criou uma linguagem própria para a guitarra. No palco, o músico executa melodias, harmonias e linhas de baixo simultaneamente, criando a sensação de que várias guitarras se apresentam ao mesmo tempo.
O espetáculo “Stanley Plays Jimi”, uma das atrações internacionais mais aguardadas do Santa Jazz 2026, ganha formato de trio e promete recriar a atmosfera incendiária que transformou Hendrix em um ícone cultural dos anos 1960.
Símbolo máximo da contracultura e da revolução sonora do rock, Jimi Hendrix redefiniu a forma de tocar guitarra elétrica e influenciou gerações de músicos ao redor do mundo com performances históricas em festivais como Woodstock e canções que atravessaram décadas.
Chegando à 13ª edição, o Santa Jazz 2026 se consolidou como um dos festivais mais sofisticados e relevantes do calendário cultural brasileiro. O evento já foi destacado pela revista Bravo entre os principais festivais do gênero no país e se tornou conhecido por unir música de excelência, turismo, gastronomia e experiências culturais em um dos cenários mais charmosos do Espírito Santo.
Programação
Com programação gratuita e paga, o festival reúne neste ano nomes como João Bosco, Bill Laurance, Celso Fonseca, além da banda canadense The Brooks e outras atrações nacionais e internacionais que passeiam entre jazz contemporâneo, blues, funk, bossa nova e soul music. O evento acontece no Parque de Exposições de Santa Teresa e também contará com adegas, cervejarias artesanais, cafés especiais e a tradicional culinária italiana da primeira colônia italiana do Brasil.
O Santa Jazz é uma realização da Rota Eventos e IAMONDE – Design de Eventos, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Cultura. Apoio Prefeitura de Santa Teresa, SEBRAE, ADERES e Governo do Estado do Espírito Santo. Parceiro cultural SESC Fecomércio ES/Senac e banco oficial Banestes. Patrocínio da EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro.
Serviço
Santa Jazz 2026
Datas: 12 a 14 de junho de 2026
Ingressos: link
Programação completa
- Dia 12/06 – sexta-feira – ENTRADA PAGA
- 19h – Abertura
- 19h30 / 21h / 23h – programação no Palco Colibri
Palco Imigrantes
- 21h – Alexandre Borges Sexteto & Bruno Santos (BRA)
- 23h – João Bosco (BRA)
- 00h30 – The Brooks (CAN)
- Dia 13/06 – sábado – ENTRADA GRATUITA
- 11h – Abertura dos portões
- 11h30 / 13h / 14h30 – programação no Palco Colibri
Palco Imigrantes
Blues da Tarde
- 12h – Saulo Simonassi, Dona Fran e Marco Antônio (ES)
- 13h30 – Iretta & The Simi Brothers (USA/BRA)
- 15h – Omar Coleman & Igor Prado – Funky and Blue (USA/BRA)
- 16h – Encerramento da programação diurna
- Dia 13/06 – sábado – ENTRADA PAGA
- 20h – Abertura dos portões
- 20h30 / 23h30 / 0h – programação no Palco Colibri
Palco Imigrantes
- 21h30 – Paolo Di Sabatino e Zanna (ITA/BRA)
- 23h – Bill Laurence Trio (ING)
- 00h30 – Staley Jordan Plays Jimi (USA)
- Dia 14/06 – domingo – ENTRADA GRATUITA
- 11h – Abertura dos portões
- 11h30 / 13h / 14h30 – programação no Palco Colibri
Palco Imigrantes
- 12h – Marcelo Coelho Compondo na Rua (ES)
- 13h30 – Celso Fonseca (BRA)
- 15h – Jamz (BRA)
