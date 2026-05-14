Lula volta ao ES para agenda com lideranças políticas e movimentos sociais
O encontro, confirmado pelo gabinete da deputada federal capixaba Jack Rocha (PT), também contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve cumprir agenda no Espírito Santo no próximo dia 21 de maio. Ele participará da Teia Nacional de Cultura, em Aracruz.
O encontro, confirmado pelo gabinete da deputada federal capixaba Jack Rocha (PT), também contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes.
O evento será realizado às 9h, no Sesc Praia Formosa. A expectativa é de que representantes culturais, lideranças políticas, artistas e movimentos sociais de diversas regiões do país participem do evento.
A última vez que Lula esteve no Espírito Santo foi em julho do ano passado. Caso se confirme, essa será a primeira vez que o presidente visitará o estado em 2026.
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