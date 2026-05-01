Maio pode trazer cenário incomum no Espírito Santo; veja o que muda

O Espírito Santo deve enfrentar um mês de maio com temperaturas acima da média e redução na ocorrência de chuvas. Isso acontece porque o aquecimento dos oceanos ao redor da América do Sul favorece a formação de um sistema de alta pressão sobre o Brasil. Como resultado, esse bloqueio atmosférico dificulta a chegada de frentes frias ao Sudeste.

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Além disso, poucas frentes frias conseguem avançar até o Espírito Santo. Enquanto isso, a maior parte dessas frentes permanece restrita à Região Sul. Dessa forma, o ar frio de origem polar não avança com intensidade para o estado, o que contribui para a manutenção do calor.

Segundo a previsão climática, as temperaturas devem permanecer acima do normal durante o mês. Ao mesmo tempo, o volume de chuva tende a diminuir em grande parte do país, inclusive no Sudeste. Assim, o Espírito Santo deve registrar períodos mais secos ao longo de maio.

Enquanto isso, outras regiões do Brasil apresentam comportamento diferente. No Norte e Nordeste, por exemplo, a atuação de sistemas atmosféricos mantém áreas com maior volume de chuva. No entanto, no Espírito Santo, o predomínio será de tempo firme.

Portanto, o cenário indica um mês com menos instabilidades e maior persistência de calor. Dessa forma, o bloqueio atmosférico influencia diretamente o clima e mantém o estado com poucas mudanças nas condições do tempo ao longo de maio.