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Marataízes abre inscrições para curso gratuito de soldador

Os interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo divulgado pela administração municipal.

Curso de soldador
Foto: Freepik

A Prefeitura de Marataízes abriu inscrições para o curso gratuito de Soldador no Processo Eletrodo Revestido em Aço Carbono. A capacitação oferece oportunidade de qualificação profissional para moradores do município que desejam ingressar no mercado de trabalho ou ampliar conhecimentos na área industrial.

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As inscrições seguem abertas até o dia 26 de maio. Além disso, os interessados precisam ter, no mínimo, 18 anos e ensino fundamental incompleto. A ação acontece por meio da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho.

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O curso terá início no dia 8 de junho e seguirá até 7 de agosto. Ao todo, a formação contará com carga horária de 180 horas. Durante o período, os participantes terão acesso a conteúdos voltados para técnicas de soldagem no processo eletrodo revestido em aço carbono.

A iniciativa busca ampliar o acesso à capacitação profissional gratuita no município. Dessa forma, a prefeitura fortalece ações voltadas à geração de oportunidades e qualificação de trabalhadores.

Os interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo divulgado pela administração municipal.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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