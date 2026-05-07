Marataízes abre vagas para curso gratuito de soldador; veja como se inscrever

A Prefeitura de Marataízes abriu inscrições para um curso gratuito de soldador no processo eletrodo revestido em aço carbono. A iniciativa busca ampliar a qualificação profissional no município.

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As inscrições seguem abertas até o dia 26 de maio. Além disso, os interessados devem atender aos critérios exigidos para participar da formação.

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O curso é destinado a pessoas com 18 anos ou mais. Contudo, também é necessário possuir ensino fundamental incompleto, do 1º ao 5º ano.

A capacitação terá início no dia 8 de junho e segue até 7 de agosto de 2026. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h. Ao todo, serão 180 horas de carga horária.

Para se inscrever, o candidato deve apresentar documentos pessoais. Entre eles estão RG, CPF ou CNH, comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade.

As inscrições podem ser feitas por meio do Sine ou na Secretaria de Assistência Social. Além disso, pessoas inscritas no Cadastro Único têm prioridade no processo.

A ação reforça a importância da qualificação profissional. Dessa forma, o curso amplia as chances de inserção no mercado de trabalho.