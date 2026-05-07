Prefeitura Empreendedora: Marataízes conquista prêmio inédito

O Município de Marataízes conquistou os primeiros lugares em duas categorias do 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (2025/2026): Sala do Empreendedor e Educação Empreendedora. Foi o único município a conquistar dois ouros no concurso! O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), divulgou o resultado na noite desta quarta-feira (6), em Vitória.

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Os dois trabalhos inscritos pela Prefeitura de Marataízes foram o Projeto “Sala do Empreendedor”, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (SEPLADES) e o Projeto “Educação que Transforma. Nossa História, Nossa Gente”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

O próprio prefeito Toninho Bitencourt recebeu os troféus na solenidade. Também estavam presentes os secretários municipais Luciano Sansão Teixeira (SEPLADES) e Jorge Luiz Benevides de Oliveira (SEMED), além da chefe de Gabinete da PMM, Letícia Peterli e da servidora municipal Laryssa da Silva Machado, coordenadora do projeto Educação que Transforma.

Ambos os projetos de Marataízes disputaram a premiação com concorrentes dos 78 municípios do Espírito Santo. Agora, os vencedores irão disputar a etapa nacional do prêmio, cujo resultado será divulgado no próximo dia 18 de maio.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é um instrumento de reconhecimento, valorização e difusão de iniciativas inovadoras, protagonizadas por governos municipais (prefeitos, prefeitas, administradores e administradoras regionais) com vistas à melhoria do ambiente de negócios, ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial.

Entre os principais impactos da premiação está o reconhecimento do município como território de vocações e potencialidades marcantes.

O prefeito Toninho Bitencourt falou sobre a importância dos prêmios para Marataízes.

“Esse reconhecimento mostra que quando a gestão trabalha com responsabilidade, inovação e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Estamos investindo no empreendedorismo, na educação e criando oportunidades para transformar a vida da nossa população. O prêmio não é só da Prefeitura. É de cada servidor, empreendedor, professor, aluno e morador que acredita no crescimento da nossa cidade. Seguimos avançando, trabalhando e fazendo história juntos”, afirmou.