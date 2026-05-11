Marataízes alerta população sobre produtos suspensos pela Anvisa
Vigilância Sanitária orienta consumidores a verificarem os lotes e interromperem o uso dos produtos citados pela Anvisa
A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Sanitária, alertou a população sobre a suspensão de determinados produtos da marca Ypê. A orientação ocorre após notificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a nota divulgada pelo município, a Resolução nº 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União em 7 de maio de 2026, suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso de produtos fabricados pela empresa Química Amparo, de São Paulo.
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De acordo com a Vigilância Sanitária, a medida atinge exclusivamente os lotes com numeração final 1. Além disso, a decisão ocorreu após a identificação de falhas graves nos sistemas de produção e controle de qualidade, situação que configura risco sanitário.
Entre os produtos citados estão Lava Louças Ypê, Lava Roupas Líquido Tixan Ypê, Desinfetante Bak Ypê, Desinfetante Atol e Lava Roupas Tixan Power ACT.
Ainda conforme o comunicado, a Anvisa determinou o recolhimento obrigatório dos lotes afetados. Por isso, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais intensificaram a fiscalização para evitar a circulação dos produtos suspensos.
A Secretaria Municipal de Saúde também orientou os consumidores a verificarem o número do lote nas embalagens. Caso o lote termine em 1, o produto não deve ser utilizado. Além disso, a própria empresa disponibilizou em seu site oficial instruções sobre os procedimentos de recolhimento e informações relacionadas aos riscos à saúde.
Por fim, a Vigilância Sanitária de Marataízes reforçou o pedido para que qualquer ocorrência relacionada aos produtos seja comunicada imediatamente pelos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.
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