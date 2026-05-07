Marataízes realiza mutirão contra mosquitos

A Prefeitura de Marataízes realizou, na manhã desta quarta-feira (6), um mutirão para combater focos de mosquitos na Barra de Itapemirim. A ação mobilizou equipes das secretarias de Saúde e de Serviços Urbanos.

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Inicialmente, os trabalhos começaram pouco após as 8h e avançaram pelos bairros Filemon Tenório e Candinha. Além disso, as equipes concentraram esforços no entorno da escola CAIC, onde havia grande volume de entulho descartado de forma irregular.

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Os agentes da limpeza urbana atuaram diretamente na remoção de resíduos. Mais de 50 garis recolheram toneladas de entulho com apoio de caminhões e máquinas. Em seguida, o material recebeu destinação adequada.

A equipe da Secretaria de Saúde também intensificou as ações. Mais de 80 profissionais da Vigilância Ambiental e da Atenção Primária percorreram ruas e imóveis em busca de focos do mosquito Aedes aegypti.

O secretário municipal de Saúde destacou a importância da mobilização. Segundo ele, a eliminação de criadouros reduz o risco de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A prefeitura reforça que o descarte irregular de entulho é proibido. Por isso, moradores devem utilizar caçambas para resíduos de obras e evitar o acúmulo de materiais em áreas abertas.

Por fim, a gestão orienta a população a colaborar com a prevenção. Dessa forma, manter quintais limpos e denunciar irregularidades ajuda a conter a proliferação do mosquito.