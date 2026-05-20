Montanhas Capixabas levam cultura e sabores para a Feira dos Municípios

A região turística das Montanhas Capixabas se prepara para participar da Feira dos Municípios 2026, que acontece entre os dias 28 e 31 de maio, no Pavilhão de Carapina, em Serra. Considerado o maior evento de valorização das culturas, potencialidades turísticas e econômicas dos 78 municípios capixabas, o encontro terá entrada gratuita e reunirá experiências ligadas ao turismo, gastronomia, tradição e cultura popular.

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Representando dez municípios, o estande das Montanhas Capixabas promete proporcionar ao público uma verdadeira imersão no agroturismo, nos sabores regionais e nas manifestações culturais que transformaram a região em um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo.

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Além disso, a participação regional será coordenada pelo Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), entidade responsável pela integração turística dos municípios associados e pela promoção do desenvolvimento sustentável do setor.

Durante os quatro dias de programação, o espaço das Montanhas Capixabas contará com experiências sensoriais, apresentações culturais e demonstrações voltadas à valorização dos empreendedores locais, da culinária típica e das tradições serranas.

Castelo aposta na tradição do Corpus Christi

Entre os destaques desta edição está o município de Castelo, que levará para a Feira dos Municípios um pouco da grandiosidade do tradicional Corpus Christi. A secretária municipal de Turismo, Léia Ringuier Nali, afirma que o objetivo é transformar o estande em uma experiência de fé, arte e tradição.

“Castelo estará presente na Feira dos Municípios levando um pouco da nossa maior expressão cultural e religiosa. Queremos proporcionar ao público uma experiência que desperte a curiosidade e convide as pessoas a viverem essa celebração única em nossa cidade”, destacou.

Segundo a secretária, um dos principais atrativos será a confecção ao vivo de uma passadeira inspirada nos tradicionais tapetes de Corpus Christi. Que será produzida com os mesmos materiais utilizados na festa oficial.

Além disso, a equipe técnica da Secretaria fará a montagem utilizando materiais preparados pelos voluntários que participam da celebração em Castelo.

“Queremos mostrar a riqueza de detalhes e a dedicação que fazem dessa celebração algo tão especial”, ressaltou Léia.

A Festa de Corpus Christi em Castelo acontece nos dias 3 e 4 de junho e reúne milhares de visitantes todos os anos. Em 2025, o público ultrapassou 100 mil pessoas.

Brejetuba levará o Maior Café do Mundo

Outro município que promete chamar a atenção do público é Brejetuba. A cidade levará para a área externa da Feira a preparação do Maior Café do Mundo.

O secretário municipal de Turismo, Osmar Fidelis, conhecido como Mazinho, explicou que a iniciativa exigiu uma grande operação logística para reproduzir na Grande Vitória a mesma experiência vivida pelos visitantes no município.

“A gente quer impactar mesmo. Estamos levando toda a estrutura para proporcionar a mesma identidade visual e sensorial que fazemos aqui em Brejetuba, com a fumaça subindo, o cheiro do café sendo passado na hora e a degustação logo em seguida. Não dá para explicar, tem que viver a experiência”, afirmou.

De acordo com Mazinho, a montagem da estrutura começará dias antes da abertura da Feira dos Municípios e envolverá transporte de equipamentos, instalação de estruturas metálicas, caldeira para aquecimento da água e equipes técnicas especializadas.

Além disso, o secretário destacou que a participação no evento representa uma oportunidade estratégica para fortalecer o turismo regional.

“Queremos aproveitar a Feira dos Municípios como uma grande vitrine para mostrar nosso potencial turístico e cultural. O café é uma das maiores economias do Brasil, e Brejetuba é referência nessa produção”, completou.

Participação fortalece turismo regional

A diretora executiva do MCC&VB, Andreia Rosa, reforçou que a participação das Montanhas Capixabas na Feira dos Municípios representa uma importante ação de promoção regional e fortalecimento do turismo capixaba.

“Estamos preparando uma participação muito especial, levando ao público um pouco da essência das Montanhas Capixabas. Mais do que apresentar destinos, queremos criar conexões e despertar nas pessoas o desejo de conhecer e viver as experiências que nossa região oferece”, afirma.

Informações:

Feira dos Municípios 2026

Data: 28 a 31 de maio de 2026

28 a 31 de maio de 2026 Local: Pavilhão de Carapina, em Serra

*Entrada gratuita

Site: https://feiradosmunicipios-es.com.br/