Música, dança e circo marcam evento cultural em Nova Venécia
A maior parte das atrações acontecerá na sexta-feira (15) e no sábado (16), na Praça Ivo Lobo, conhecida como Vila Olímpica.
O município de Nova Venécia receberá, entre os dias 12 e 16 de maio, a programação do 4º Ciclo do Cultura em Toda Parte. O projeto vai promover oficinas, apresentações musicais, dança, circo e atividades culturais gratuitas em diferentes espaços da cidade. Contudo, a maior parte das atrações acontecerá na sexta-feira (15) e no sábado (16), na Praça Ivo Lobo, conhecida como Vila Olímpica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Programação completa
A programação começará na terça-feira (12) com a oficina “Tempo de Dançar: a dança não tem idade”. Nesse sentido, a atividade seguirá até sexta-feira (15), nos períodos da manhã e da tarde, no auditório do CRAS do bairro São Francisco. A oficina será conduzida por Lalau Martins. Além disso, os participantes apresentarão o resultado das atividades na sexta-feira, às 15h, na Vila Olímpica.
Na quinta-feira (14), o projeto realizará outras formações culturais em Flora Park. Das 8h às 11h, William Rodrigues, do Circo Teatro Capixaba, comandará uma formação de circo. Paralelamente, Ione Reis ministrará a oficina “Capuerê – Contação de histórias afro-indígenas”. As atividades ocorrerão na EMEFTI Professora Arlene Geraldo.
Já na sexta-feira (15), a programação artística na Vila Olímpica começará às 16h. Logo após a apresentação da turma de dança, Andreia Passamani fará uma contação de histórias inspirada no livro “Zilica”. Em seguida, às 17h, o Trio 027 Rock In Jazz apresentará o espetáculo “Capixaba Rock Show”, com versões em rock de músicas produzidas por artistas capixabas.
Posteriormente, às 19h, a banda Flerte Fatal subirá ao palco com o show “Rock em Movimento”, reunindo sucessos nacionais e internacionais. Além disso, às 21h, a banda Afrozumba encerrará a primeira noite do evento com o espetáculo “Sons da Ancestralidade”, valorizando a cultura afro-brasileira por meio da música, da dança e das tradições ancestrais.
No sábado (16), as atividades retornarão às 16h, novamente na Vila Olímpica. O Grupo Parafolclórico Batuque do Queimado abrirá a programação com uma apresentação conduzida pelo contramestre de congo João Ifakorede. Assim, o grupo levará ao público elementos do congo capixaba e das matrizes afro-brasileiras através da música, da dança e das vivências culturais.
Na sequência, às 17h30, o projeto Pagode Segura Onda realizará uma apresentação voltada à valorização do samba brasileiro. A iniciativa busca fortalecer manifestações culturais em comunidades periféricas e espaços populares.
Por fim, após a participação das autoridades, a banda Akássio Paulino encerrará o evento a partir das 20h. O grupo apresentará músicas autorais e sucessos conhecidos pelo público, misturando diferentes ritmos em arranjos marcados pela valorização instrumental.
Cultura em Toda Parte
O Cultura em Toda Parte – 4º Ciclo é promovido pela Secretaria da Cultura do Espírito Santo, em parceria com organizações culturais selecionadas por chamamento público. O projeto também recebe recursos da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, além do apoio das prefeituras participantes.
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